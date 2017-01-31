WTA台灣賽》義名將絲琪亞沃妮：網球教我很多
拚戰生涯最終球季，前單打世界第4、義大利名將絲琪亞沃妮（Francesca Schiavone），生涯首度、同時也是球員生涯最後一次造訪台灣，WTA台灣賽儘管31日單打首輪6(2)比7、3比6不敵斯洛維尼亞雅各波維奇(Dalila Jakupovic)，不過對於網球生涯，絲琪亞沃妮仍侃侃而談，表示網球是她生命很重要一部分，「它教會我很多。」
36歲網球女將絲琪亞沃妮，以單手反拍聞名的她，曾在2010年法網擊敗澳洲名將絲托索(Samantha Stosur)封后，捧起生涯首座也是唯一一座大賽冠軍，同時成為義大利史上首位大賽單打奪冠女將，然而年齡漸長、體能力不從心，年初荷巴特女網賽賽後宣布今年將是她最終賽季。
即將告別19個球員生涯，絲琪亞沃妮坦言，網球在她生命佔據很大部分，「最後一個球季對我而言，就是盡情去享受每一刻，尤其與頂尖對手交鋒所激盪出的火花，去相信自己仍可以做得到。」
絲琪亞沃妮一周前澳網背部出現不適，未料隨後又扭傷腳踝，令她特別懊惱，但貼紮之後仍上場拚戰。對於退休後規劃，絲琪亞沃妮不排斥當教練，她還賣個關子，「目前有個計畫正在進行中，9月會宣布，但目前還不能透露。」
WTA台灣賽賽後記者會上，也特別致贈台灣著名法藍瓷「美好時光」予以絲琪亞沃妮，絲琪亞沃妮驚喜萬分，感動地說，「對我來說，2010年法網就是我生涯最美好時光。」
(中時電子報)
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