伊朗警告美國 勿因試射飛彈製造緊張
伊朗今天不證實也不否認是否如美國所說在周末試程中程彈道飛彈，但警告美國不要針對試射飛彈一事「製造新的緊張情勢」。聯合國安全理事會將應美國要求就此事舉行緊急會談。
美國官員今天表示，伊朗昨天試射中程彈道飛彈，在飛行約1010公里後爆炸。
這位官員表示，這次試射在伊朗首都德黑蘭東方瑟姆南（Semnan）附近的發射場進行。伊朗上次試射這類飛彈是2016年7月。
正在伊朗訪問的法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）在德黑蘭告訴記者，法國已就伊朗試射飛彈一事表達關切，因為這損及國際社會對伊朗的信任，也違反安理會第2231號決議。
這項決議案批准了伊朗與世界六強2015年7月達成的核子協議，伊朗在其中同意減少核子活動，以化解外界對伊朗可能想製造原子彈的疑慮；相對的，重創伊朗經濟的制裁措施將獲放寬。
伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）既未證實也未否認美國所謂伊朗昨天試射彈道飛彈的說法，但他說：「飛彈並非核子協議中的一部分。伊朗永遠不會使用伊朗生產的飛彈攻擊任何其他國家。」
他在與艾侯舉行的聯合記者會上也表示：「伊朗生產的飛彈並不能攜帶核子彈頭。」
美國總統川普針對伊朗等七個穆斯林國家的人民實施旅行禁令後，雙方關係原本已更形緊張。
聯合國安全理事會已安排今天舉行「緊急諮商」，討論美國官員宣稱伊朗周末試射中程彈道飛彈一事。
這項會議是應美國政府要求舉行，時間排在安理會預定討論敘利亞問題的會議之後。
歐洲聯盟呼籲伊朗，避免諸如試射飛彈等會「加深疑慮」的活動。不過，西方這項外交行動很快遭到質疑，俄羅斯表示，一次飛彈試射不會違反聯合國有關伊朗核子計畫的決議。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。