Rain甜曬蜜月照 婚戒一起低調曝光

Rain和金泰希日前結束蜜月返韓。（圖／達志影像）

Rain曬蜜月照，大家焦點全放在左手的婚戒上。（圖／取材自Rain IG）

韓流小天王Rain與金泰希本月19日在首爾低調完婚，隔3日便赴峇里島度蜜月，日前兩人已順利結束蜜月旅行返韓，今（31日）Rain在IG分享當時有趣的照片，而粉絲看此照，卻紛紛把焦點放在他左手的婚戒上。

Rain今在IG貼出一張黑白照，寫下：「一早就有客人上門！」只見門外站著一頭麋鹿，他則打開門迎接，畫面意境很有意思。不過，最吸睛的莫過於他放在門把上的左手無名指的婚戒，雖然上頭的圖樣無法看得很仔細，但款式看來相當樸實，簡單的設計和小倆口低調的個性相當符合。

(中時電子報)