美建邊境牆要墨國出資？川普有四種討錢手段

圖為美國與墨西哥邊境現有的分隔籬笆。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上台後動作不少，近日宣布要兌現選前承諾，即將在美國與墨西哥交界建造邊境牆，而且要墨國出這筆費用。現在有外媒分析，川普有四個途徑向墨西哥要這筆巨資。

據外電消息，美墨邊境牆的建造已在川普的盤算之中，但這牆是怎麼個建法還沒有明確公開。就川普團隊內部人士透露，預計建設邊境牆的全長為3145公里、高16.7公尺。美媒《華盛頓郵報》分析認為，若上述邊境牆的規模為真，則建造費用大約是250億美元（約合新台幣7900億元）。

雖然川普執意要墨西哥出這筆建設這筆建設費用，但墨國總統尼托（Nieto）已表示不可能出錢，所以川普只能用其他手段向墨國討這筆費用。英媒BBC就分析了川普的四種討錢途徑：

第一，美國可以對墨西哥的入境商品徵收20%關稅，估計每年可徵得100億美元（約合新台幣3150億元）；第二，美國每年流向墨西哥的匯款額有250億美元，川普也許可以對此抽稅或用強制手段截留；第三，美國對墨西哥的貿易逆差為每年600億美元（約合新台幣1.9兆元），若徵收貿易逆差稅將很可觀；第四，可以提高簽證與出入邊境的手續費用。以上，無論用川普使用哪個手段，都是墨西哥惡夢的開始！

(中時電子報)