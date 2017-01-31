美媒：中國試射東風飛彈 掛載10枚彈頭
美國華盛頓自由燈塔網站引述美方官員的說法，中國大陸解放軍近期在太原試射東風5C型長程洲際飛彈，並掛載10枚彈頭，這次試射代表北京核武戰略出現重大轉變。
華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）網站31日引述2名美方官員的說法報導，中國軍方近期試射可掛載10枚彈頭，異於過去型號的長程洲際飛彈，這代表北京核武戰略形勢出現重大轉變。
熟悉美國情報機構有關中國軍方試射長程飛彈報告的2名官員指出，解放軍試射的是東風5C型長程洲際飛彈，掛載10枚「多彈頭獨立目標重返大氣層載具」（MIRVs），美國情報機構嚴密監視中方的試射行動。
報導指出，東風5C型長程洲際飛彈是由山西太原衛星發射中心射出，飛行範圍到中國境內西部沙漠。
五角大廈發言人羅斯（Gary Ross）對此表示，美國國防部持續在防禦計畫中定期監視中國軍力的發展。
華盛頓自由燈塔曾於2016年2月引述美國情報機構消息報導，中方試圖翻新舊型東風5號飛彈可掛載彈頭數量。美國國防部年度中國軍力報告也在2015年提到，中方已在研發提高長程飛彈掛載彈頭數量的技術。
東風5號長程洲際飛彈是解放軍自1980年代展示的可攜帶核彈頭的戰略武器，中方技術近期快速發展，可攜彈頭數由1枚提升至多枚，每個彈頭可獨立指向不同目標。美國在二戰後即擁有這項關鍵技術。
華盛頓自由燈塔分析，中方長程飛彈可載彈頭數由1枚或3枚提高至10枚，代表中國擁有的核子彈頭數量比預估的250枚要來得高。1060131
(中央社)
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