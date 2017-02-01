都長大了！2017最令人期待的星二代
演藝圈不少星二代都是「潛力股」，尤其不少星二代都已經陸續長大，且開始出席公眾場合的照片更是每每讓人驚艷！以下就大家盤點一下有哪些讓人期待的星二代？
阿湯哥（湯姆克魯斯）與前妻凱蒂荷姆斯的女兒舒莉（Suri）現在已經10歲，過去這位老是被阿湯哥牽著、抱著的小公主，自從爸媽離婚後，她都跟著凱蒂荷姆斯一起生活，她也從可愛模樣變成清純少女，且每每被拍到她總是活潑外向，亮麗外型絕對是遺傳到爸媽好基因！
性感女神邱淑貞的大女兒沈月，向來都是媒體關注焦點，母女倆每回外出，總都被當成姊妹，現年15歲的沈月，也遺傳到媽媽修長美腿與清秀臉蛋，她經常在網上分享美照，可說是不少男網友「想追的星二代」前幾名呢！
動作男星席維斯史特龍的三個女兒同樣讓人驚艷！20歲的大女兒蘇菲亞、18歲的絲汀以及年僅14歲的小女兒史嘉蕾，破天荒成為今年金球獎小姐，而三姝一同亮相時，成熟的外貌的確讓不少男粉絲都暴動啦。
貝克漢的寶貝女兒哈珀，不分男女老少都愛這位小公主！她可說是從小就在鎂光燈焦點上長大，加上帥氣老爸貝克漢捧在手掌心的呵護、媽媽維多利亞的時尚打扮，如今她也已經是個小明星。
(專題報導)
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