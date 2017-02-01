難受香菇！2016最讓人不捨離婚星侶
2016娛樂圈被揶揄是「一邊結婚、一邊離婚」的年份，不少明星幸福的走入婚姻，但同一時間，也有許多很被看好、能走長久的伴侶都跌破眾人眼鏡分開，讓人惋惜。
2016年3月，情牽9年的Selina與張承中（阿中）無預警在網上宣布離婚，震驚各界！由於阿中陪伴燒傷的Selina走過人生最低潮的時刻，當時外界都認為兩人註定能長長久久，無奈兩人因為個性與生活習慣不同，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。除此之外，Selina愛犬Pinky也是兩人癥結的點，因阿中不喜歡狗味，讓Selina也有些為難。
另外，震驚整個8月的，莫過於大陸諧星王寶強被老婆馬蓉及經紀人宋喆戴綠帽的消息！該新聞讓大陸網友堪稱暴動，王寶強自揭家醜的勇氣更讓人心疼，且當時還有陰謀論傳出，讓人看了不禁都替寶寶難過。好在他快刀斬亂麻，演藝圈也都力挺王寶強，馬蓉與宋喆成了過街老鼠，而王寶強訴請離婚後，官司也還在進行當中，只是他的離婚消息，絕對是去年最驚天駭浪的一則。
而在西洋娛樂圈上，「布裘」離婚同樣嚇壞全球粉絲，尤其該離婚案由裘莉在9月時提出，但小布卻在狀況外。由於當時裘莉是「小三變正宮」，加上兩人愛情長跑多年，生子後才於2014年完成世紀婚禮，沒想到這段長達12年的感情還是不敵現實；據悉裘莉認為小布有酗酒問題，但小布反擊裘莉才是歇斯底里的人，雙方你來我往互不讓，星偶變怨偶，讓人不勝唏噓。
好萊塢型男強尼戴普，與女友安珀赫德結婚2015年才結婚，怎知去年5月女方就訴請離婚結束15個月的婚姻關係，且她控訴強叔家暴，強尼戴普則反擊她死要錢，兩人撕破臉。而這段離婚官司在今年1月14日完成，兩人徹底玩完。
(專題報導)
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