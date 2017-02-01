一早起來先喝杯溫開水 身體竟產生8大反應

「多喝水沒事，沒事多喝水！」（達志影像/Shutterstock）

「多喝水沒事，沒事多喝水！」大家都知道人的身體有 70% 是由水組成，因此每天需要攝取足夠的水量來維持健康的身體機能，但你知道什麼時間喝水的最佳時機嗎？根據國外網站《lifehack》報導，科學專家指出「早晨空腹喝杯喝開水」好處最多，趕緊來看看有哪些驚人的優點吧！

1.幫助身體排毒

水有助於身體促進循環，因此當你早晨空腹喝水，能夠幫你沖掉身體一整晚所排出的毒素，並順著晨間「第一泡尿」排出體外，讓健康的身體開啟嶄新的一天。

2.促進身體新陳代謝

研究顯示，空腹喝水能幫助身體提升至少24%的代謝速率，且尤其是針對正在減肥的人來說，更能促進身體代謝改善體內消化系統，而消化快就代表體重消耗的也比較快，讓你更能遵守飲食熱量的控管。

3.健康的方式減重

承接第一點所提到的，晨間空腹喝水能讓毒素隨著水排出並改善消化系統，因此，你不易感到飢餓，也不會攝取的過多熱量，自然想吃的東西會變少，讓你遠離「吃太多」的問題。

4. 減輕胃食道逆流以及消化不良

「消化不良」的起因在於胃酸增加，因此當你感到胃食道逆流，胃有灼熱感時，代表胃酸回流到食道內而使食道灼傷，但若你在空腹時喝水，水可以把胃酸推回胃中，甚至溶解多餘的胃酸，問題就可以獲得解決，另外，提醒你要注意的是吃第一口早餐前就先喝水，才會有效果。

5.維持肌膚水潤

身體脫水會間接讓臉部產生皺紋以及毛孔變大等問題，因此有研究顯示，於空腹時攝取大約500 ml 的水量，可以幫助體內的血液循環，讓皮膚具有光澤。

6.擁有健康的秀髮

如果身體脫水，同時也會影響頭髮的生長，而喝水可以由內而外使頭髮健康生長。每一根頭髮中有大約 1/4 是由水所組成；因此若水量不足，會造成頭髮斷裂。

7.預防腎結石及膀胱發炎

「空腹喝水」對腎的解毒功能來說非常重要！事實是，空腹時所攝取的水分可溶解酸性物質，而酸性物質為造成腎結石的來源，因此多喝水能避免膀胱發炎，並降低腎結石發生的機率。

8.增強免疫系統

空腹喝水能幫助身體平衡淋巴系統，促進免疫系統的機能。如果你擁有良好的免疫系統，會減少許多罹患疾病的可能，然而許多慢性疾病的主因都是因為免疫系統出了問題。

(中時電子報)