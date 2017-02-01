《專訪》首位「台語」氣象主播 林嘉愷：我沒美色不擔憂瘋狂粉絲
身為國內首位「台語」氣象主播，林嘉愷不否認是國語不太輪轉，他回憶起去年小年夜台南大地震時，自己坐鎮2小時全程用國語播報，未料回家時竟被老婆笑說「台灣國語」相當嚴重，還問為什麼不改用台語播報，林嘉愷笑笑回答「主要怕多數觀眾聽不懂」，不過他也找到了解決辦法，就是改用「國台語交雜」，就能儘量避免出糗，這樣觀眾也能知道他究竟在說啥。
對於身為一個主播而言，除了避免播報時出糗，最擔憂的莫過於發言被媒體大作文章、胡亂引用，會否因此侷限臉書發文內容?林嘉愷表示，身為一個公眾人物，在PO文前用字遣詞絕對得先深思熟慮，至於是否介意被媒體當成新聞來寫?林嘉愷表示不擔心，畢竟媒體報導時都會註明來源，因此不怕被曲解原意，至於經營臉書粉絲團是否遇過瘋狂粉絲，林嘉愷幽默表示自己早有年紀，這是年輕貌美的新生代主播才要煩惱的，那是否有收過貴重禮物?林嘉愷笑笑表示最貴的就是金門貢糖。
邁入新聞圈數十年，林嘉愷透露仍不習慣台北生活步調，也不習慣人擠人的都會生活，他透露期許未來退休後，能有塊屬於自己的小田地，過著愜意的「田園生活」就滿足，或許這與自己是鄉下長大的小孩有關吧，此外更笑稱除了有田地還要離醫院近，畢竟到時年老了可能得常去醫院報到，讓人見證到他私下爽朗的性格。
隨著農曆年腳步近了，林嘉愷表示因為家庭因素，每年過年幾乎都留在國內度假，也心疼老婆為了配合，往往到初三才能回娘家，雖然過年無法到處趴趴走，林嘉愷也特別推薦老家彰化景點，像是彰化田尾公路、鹿港老街，都是過年適合走春的好地方。
(專題報導)
關鍵字：林嘉愷
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