未來農業科技：3D、大數據如何阻止全球糧荒

夏威夷一處農田。(美聯社)

BeeHex的3D食物印表機。(圖取自BeeHex)

到2050年時聯合國估計全球將多出20到30億人口，但因氣候變遷農作物產量正以每十年2%的速度在減少，科學家現在已經開始思考，要如何用現代數位科技來預防全球性糧荒。

根據科技新聞網TechCrunch，可蒐集即時資訊、可隨時根據農作物情況採取行動的精密科技可能是其中一解決之道。物聯網公司Senet表示，現在大型農產公司已可利用感應器偵測土壤的溼度、作物成長情況和家畜飼料的殘量。這些科技使農夫不用在已太濕的農地上浪費水，農夫也可利用物聯網來減少水的消耗量並增加產量。IBM全球供應鏈專家Paul Chang認為，精密科技可增進食品工業的效率、成本和永續力，將產量極大化並將損失降到零。

運用天氣預測也是解決之道之一，IBM旗下公司Weather Company的Carrie Gillespie說，90%的農損都是天氣變化導致的，在全球氣候變遷之際，天氣對農業也越來越重要。若能好好運用天氣和土壤資料，就可知何時該灌溉、除蟲或施肥。

掌控天氣資訊也可增進農作物的收成和運送的效率，例如在田地比較不會被收耕機等的重量影響時進行收耕以及派工。若在道路多為泥土路的國家，下雨後輪胎容易因道路積水而卡住，掌控天氣資訊也有助於找出哪個運送路線比較不會遇上下雨，或是其他天氣變化。Gillespie說，這可幫助食物在運送過程中保持恰當溫度，不會因此腐壞而被浪費掉。

3D科技未來也可幫助人類減少浪費食物，3D科技新創公司BeeHex營銷長Jordan French說，水果在收成後必須經過儲藏、包裝和運送等過程，在之中為了保持水果新鮮必需耗費許多能源，但水果和蔬菜上到餐桌前就有16%因此這過程損失掉了。若水果在收成後能立即被製成乾粉狀物，就可輕易運送，最後再利用3D印表機將這些粉末製成全新、可口的形狀後食用。

(中時電子報)