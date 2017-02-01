舞者變身個性女團 L.Angels教你年節「不長肉4大絕招」

L.Angels曾是蔡依林、阿妹、潘瑋柏的舞者，如今自己推出作品。(L.Angel提供)

近幾年華語樂壇大吹唱跳風，不少唱抒情歌聞名的歌手，開演唱會或接商演，也會多少帶入輕快的氣息，身旁舞者可謂不可缺少的帶氣氛關鍵人物，也因此常能在明星身旁，發現吸睛的閃亮之星，Lily、ChiaoChi和NewNiu這三個動感女孩，就是這樣的存在，她們才華洋溢，不只滿足於舞者身分，如今更組成個性女團「L.Angels」，向世人展現他們獨一無二的創作能力。

「L.Angels」ChiaoChi之前擔任阿妹舞者。(L.Angel提供)

「L.Angels」3成員原先都在舞蹈圈發展，相識但隸屬不同的舞團，充滿野性美的Lily常在潘瑋柏、Selina身旁出現，嬌小而身段優美的ChiaoChi則受蔡依林、阿妹、周湯豪青睞，走帥氣路線的NewNiu則曾擔當小鬼、Ella的舞者，各自忙活，直到2015年冬天，一次LA進修之旅，女孩們在異鄉一同度過1個半月時光，發現個性超和，回國後便一起練舞、運動，最後動念組團，從開Work Shop開始團體合作，之後更集結彼此的創意，推出一支又一支讓人驚豔的作品，在臉書及YouTube上有不少支持者。

「L.Angels」NewNiu跟ChiaoChi曾擔任Selina舞者。(L.Angel提供)

「L.Angels」3個女孩平常沒事就一起鍛練健身，對瘦身很有心得。(L.Angel提供)

「L.Angels」三人擅長的身體能力各自不同，但她們表示，這樣子一起編舞，反倒能激發出特別的火花，給作品增添獨一無二的特色，而除了舞蹈，女孩們平日沒工作時就聚在一起鍛鍊，對健身非常有心得，這次受中時電子報的邀約，「L.Angels」以專業舞者身分，要來救救農曆年大吃大喝的讀者們，只要在家找塊乾淨的地板，花少少的時間施行「不長肉4大絕招」，15到30秒一組，整套動作輕鬆寫意做個5次，包你一身輕還暖呼呼！

手肘滿滿大腹肌示範圖。(L.Angel提供)

第一招：手肘滿滿大腹肌

雙手肘撐地，與肩同寬，腳收攏腳尖觸地，背臀高度維持一直線，夾緊翹臀hold住30秒！此動作可讓全身上下肌肉同時尖叫。

美人魚收腿平衡核心示範圖。(L.Angel提供)

第二招：美人魚收腿平衡核心

雙手放在屁股後方，指尖朝內微彎自然撐地，雙腳併攏，微微抬起，自然肚子保持收緊，動作維持15～30秒。

優雅單手側平板腹肌分解圖1。(L.Angel提供)

優雅單手側平板腹肌分解圖2。(L.Angel提供)

第三招：優雅單手側平板腹肌

雙腳前後放，伸直側做，手掌扶地微微撐起，在單手離開，用側腹肌的力氣，維持住15～30秒。

抵抗地心引力平板開合跳示範圖。(L.Angel提供)

第四招：抵抗地心引力平板開合跳

呈現平板撐姿勢，手與肩同寬，腳腳用力。用開合跳的方式，進行動態維持15～30秒。

(專題報導)