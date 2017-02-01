【慾海專欄】女優養成計畫的徹底實現

在產業現實中，一名成功女優的養成可是有許多的「眉角」，絕不是打打卡牌就能創造出玩美女神。(中時資料照片)

相信大家小時候都玩過「美少女夢工廠」之類的養成遊戲，或許有些男生們還持續沉迷在「女僕養成」或「女神育成計畫」等重口味經營策略遊戲中，但Game畢竟是Game，在產業現實中，一名成功女優的養成可是有許多的「眉角」，絕不是打打卡牌就能創造出玩美女神。在實務上，女優養成的第一步，說來既簡單又困難，就是要先鼓起勇氣一搏出道！多數女優之所以意識到自己已然向PRO級戰將之路前進，多半都是從取一個響噹噹的藝名開始。替自己選定一個筆劃吉祥，唸來有風的江湖稱號，再來徹底催眠自己，成為經紀公司安排給妳的「出道角色」。出道角色，就是經紀公司按照每位女優的個人特質或業內目前正欠缺的風格，將妳包裝成為符合該角色的螢幕形象。多數人在還沒加入AV這行前，都會以為要表現得越情色、越淫慾越能暢行無阻，但事實上，AV是一門格外重視「處女性」或所謂「初心」的形象買賣，經紀公司交給女優的第一個角色99%與清純、認真脫不了關係，畢竟先從順滑入口的清粥小菜打入主顧客們的日常生活，避免因過油過鹹破壞食客的食慾甚至引發腸胃不適才是安全牌，至於之後是否要轉型走重鹹路線，就再視消費者口味而定。

第二步，要有自己的梗！剛出道的AV女優為了搶得工作機會，通常必須接受片商試鏡或製作人選角，此時各家片商都會讓女優填份問卷來做「性向測驗」，題目不外乎跟興趣、特技、性癖好或做愛回憶有關，但填寫之前有個口訣是必不能忘：「老實誠可貴，有梗價更高！」，就跟通告咖上節目一樣，如果妳寫出來的故事乏善可陳，任誰看了都會想拿把AK送妳回老家。但相反地，如果女優夠聰明或經紀公司職前惡補夠紮實，女優就會準備一個好笑的梗在面試時逗得製作人心花怒放；或是填寫問卷時埋下伏筆讓面試官忍不住想開口詢問更多，此時妳就比其他競爭者更容易出頭。舉個例子來說，當女優在回答「最喜愛的做愛方式」時，如果妳寫的是「嗯…就正常體位啊」，逼逼！閱卷老師保證大扣分！但如果妳把答案改成「最喜歡有強暴或野外做愛的感覺」，即使妳壓根不這樣認為，但職場就是這麼現實，地球就是這麼危險滴…，難怪有的女優會說出「最愛到富士山上做愛」的超白爛回答，像這類不惜撒謊來爭取工作的女優確實不少，大家也沒必要感覺到心虛或罪惡，畢竟AV本來就是個「實現你我終極幻想」的夢工廠。

第三步，創建一個好角色！當女優出道一段時間後，可愛的臉龐與佔盡優勢的身材恐怕觀眾已經開始看膩，該造假的人生小故事或性癖好也都分享得差不多，此時妳就必須換個包裝，找到一個「誰人甲我比」的無敵定位來延長事業壽命。基本上戰鬥經驗值最高的角色就兩種，一種是給自己一個符合外貌或個性上面的封號，例如：蘿莉系、癡女系。另一種則是具體擁有某項專門技能，例如：擅長表演重鹹口味。舉例來說，很少有女優會願意演出吞食排泄物的劇本（即便都是假的道具演出），但偏偏業界內就是有一兩位女優做得到！這時她們就已然達到「吃得苦中苦，方為人上人」的境界，以後凡要拍攝這類作品時，她們絕對是第一人選。另外像激烈SM，蕾絲片等特殊題材也都是女優的「藍海」，像有位主演蕾絲片非常出名的女優，先前接演一般作品時表現都很普通，沒想到意外演出一次蕾絲片後卻大獲導演和觀眾好評，同類型影片更邀約不斷，目前該名女優已經是位口碑票房兼顧的蕾絲片影后，再也不用擔心自己無片可演。

最後一步，是專業的意識。專業意識是指當妳終於可以穩定發行作品而小有知名度後，其實經紀公司和片商也會共同努力幫女優製造一個「高不可攀」的女神氛圍，並且努力勸說女優不要任意到風俗店內工作。因為，AV女優對廣大男性來講是一種「幻想的存在」，但當這種存在變成「有錢就是大爺」的俗不可耐，幻滅的開始自然就是銷售量的迅速下降，票房奇差不僅影響女優自尊更會破壞片商和經紀公司的長期培養，因此為了保護搖錢樹們卓越長成，AV業界也開始禁止單體女優到風俗店兼差，目的就在維護女優的專業性。

(專題報導)