命理師警告周亭羽 容忍九把刀花心
九把刀扶正前主播周亭羽，兩人熱戀半年感情甜蜜蜜，日前更難得向媒體鬆口感情狀況，坦承：「我覺得現在超棒的！」不過命理師江嘉葉就表示九把刀感情得意、事業運也好，想和他長久的女人恐怕得忍受他的花心。
繼《那些年，我們一起追過的女孩》，九把刀再度推出自編自導新片《報告老師！怪怪怪怪物》，預計在今年暑假上映。江嘉葉稱九把刀唇形上揚有光，不只感情得意，事業也順心，工作運很好，不過九把刀下唇氣息稍弱，婚姻很難完成，「有意思與他在一起的女人，要能忍受他的花心。」也就是說女友周亭羽得對男友花心睜一隻眼閉一隻眼。
九把刀雖與女友在半同居試婚狀態，但進擊婚姻之路依舊困難重重，去年10月被週刊爆料「刀媽」對前女友小內很滿意，加上首次聽見周亭羽名字，就是摩鐵偷吃事件，因此對兒子現任女友觀感不佳；江嘉葉更進一步表示，九把刀與周亭羽彼此感情融洽，只是兩人個性都很強硬，因此比較適合同居，不宜結婚。
(專題報導)
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