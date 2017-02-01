永遠記得他們笑容 回顧2016逝世亞洲藝人

他們都在2016辭世。（圖／中時資料照片）

人生充滿了生老病死，回首過去2016年，也有不少藝人突然從人生舞台離開，讓人深感惋惜，以下盤點這些在2016年逝世的亞洲藝人，以月分為單位整理，其中孟庭麗過勞驟逝的例子，除了讓人痛心，也揭開了台灣戲劇產業過勞問題，希望過了一年，大眾仍能正視這問題，不再有類似案例出現。

孟庭麗去年工作中驟逝。（圖／中時資料照片）

1、2月 孟庭麗

孟庭麗去年1月26日在台視拍攝《加油美玲》時突然休克昏迷，心臟呼吸一度停止，緊急轉院至台北榮總加護病房，被證實是腦溢血，昏迷指數剩3，12天後仍不敵病魔逝世，享年50歲，她過世後，弟弟孟祥淵想為她申請職災，卻被判定為普通事故，9月孟祥淵公開一段姊姊生前音檔，她相當疲憊表示：「我睡沒幾個鐘頭，已經又出門工作了」，以此證明孟庭麗的確超時工作。

林良樂、劉天健去年3月同樣以53歲年紀逝世。（圖／中時資料照片）

3月 林良樂、劉天健

唱紅《冷井情深》、《溫柔的慈悲》的歌手林良樂去年3月肝腎衰竭過世，享年53歲，她當年以中性外型走紅，令出櫃歌手戴安娜有感而發說「謝謝你帶給我們的勇氣」，林良樂弟弟林亦莊則透露姊姊國中曾有喜歡的男生，可惜最後無疾而終。而知名音樂人劉天健也在同月病逝，享年53歲，天王劉德華發文追悼說：「哭吧不是罪，我們記得你」，王力宏則曝劉天健對音樂的熱情，年輕時曾拿賣血的錢支付舞台費用。

梅葆玖去年4月因支氣管痙攣過世。（圖／中新社）

4月 梅葆玖

京劇大師梅蘭芳之子、「梅派」傳人梅葆玖，去年4月支氣管痙攣導致深度昏迷，搶救後仍無效，最終在北京過世，享壽82歲。梅葆玖一生致力於京劇，曾任擔任北京京劇院梅蘭芳京劇團團長，代表作有《霸王別姬》、《貴妃醉酒》等，他也對流行音樂有所涉略，最喜歡的歌手是麥克傑克森與席琳狄翁。

開朗的羅明珠去年驟逝令好友不捨。（圖／取自《on.cc東網》）

5月 羅明珠

47歲香港女星羅明珠曾演出電影《開心鬼》系列，也是黃百鳴所組的開心少女組第一代成員，去年5月她疑因服用減肥藥逝世，而她告別式當天，袁潔瑩、李麗珍等人都現身送她最後一程，讓人感動她們多年來不變情誼。

金成珉、王亭又同月傳逝世。（圖／取自《STARNEWS》韓網；中時資料照片）

6月 金成珉、王亭又

以《背叛愛情》走紅的韓星金成珉，去年6月被妻子發現在家中浴室昏迷，事後妻子坦承兩人爭吵後，金成珉在家中上吊輕生，搶救2天後仍被宣判腦死不治，家人遵照則他遺願遺愛人間，捐出肝、腎和眼角膜救了5人。前伊林名模王亭又同月傳因血管瘤破裂逝世，享年41歲，六月當年婚禮是王亭又婚顧團隊操辦，得知好友逝世，難過說：「因為她、我的婚禮溫馨感人、甚至現場沒有任何媒體記者有怨言」。

王俠、白明華去年7月病逝。（圖／張祐銘翻攝；中時資料照片）

7月 王俠、白明華

歌手王傑的父親王俠去年7月因胰臟癌病逝，享壽86歲，王傑之後憔悴出席父親告別式，並在微信留言說：「爸爸……對不起了，就差一天，你沒有等我，我還是來不及見你最後一面，原諒我，天堂見。」吐露對父親的不捨。而「阿春姨嬤」白明華同月月初在睡夢中逝世，享壽85歲，劇組形容她親切沒架子，是值得敬重的好前輩。

紅音螢去年心肌梗塞病逝。（圖／中時資料照片）

8月 紅音螢

引退多年的AV女優紅音螢，去年8月被同居男友兼社長發現陳屍在家中，不久經紀公司發表聲明表示「我們的紅音螢在8月15日，因突發心肌梗塞離開我們了」，並透露在她病發前幾天，還相當投入討論參與預防愛滋的公益活動，豈料忽然天人永隔。

王萊、黃義雄、喬任梁、徐婷都在去年9月過世。（圖／中時資料照片、取自喬任梁、徐小婷Kitty微博）

9月 王萊、喬任梁、黃義雄、徐婷

曾以《推手》奪下金馬獎最佳女配角獎的女星王萊，去年9月病逝，享壽89歲，而資深電視節目製作人黃義雄（寇桑），同月也因肺炎導致器官衰竭病逝，使江蕙相當不捨，26歲大陸女星徐婷則因淋巴癌過世，最讓人驚訝的是喬任梁的驟逝，外界推測他因憂鬱症選擇輕生，得年28歲。

賀軍政、趙石堯雙雙在去年10月病逝。（圖／中時資料照片）

10月 賀軍政、趙石堯

63歲知名鄉土劇演員賀軍政去年10月因膀胱癌感染引發敗血症病逝於三總，他生前為背家計，曾不惜背尿袋上工，最終不敵病魔離開人間，讓妻子淚崩不捨，而金鐘導播趙石堯也在同一個月月初因肺炎入院，引發急性肺水腫而呼吸衰竭逝世，享壽80歲。

王耀煌、薇薇安去年病逝，劉振南則因意外身亡。（圖／中時資料照片；翻攝自中天新聞CH52 YOUTUBE）

11月 薇薇安、王耀煌、劉振南

女星王祖賢的父親王耀煌去年11月底因胃癌病逝，享壽78歲，息影多年的王祖賢在父親告別式上難過噴淚，也難得面對鏡頭透露對粉絲的感謝，37歲新銳導演劉振南，同月底因誤踩油門被夾住喪命，使外界深感遺憾，最令人震驚是星座專家薇薇安在該月底因乳癌逝世，享年43歲。

陳俊良（左圖前排右一）是朱延平的師兄，李貞後去年底因癌症驟逝。（圖／取自取臉書；《TOPSTARNEWS》韓網）

12月 陳俊良、李貞後

資深導演陳俊良（本名陳俊雄）曾執導《嫁妝》，去年聖誕節因食道癌病逝台大醫院，享壽74歲，童星出道韓國女星李貞後（音譯），曾演出《張禧嬪》、《太祖王建》等劇，去年底因癌症逝世，享年32歲。

(專題報導)