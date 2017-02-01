圖輯》冬季貝加爾湖 凍出最深最美奇景

攝影師Kristina Makeeva拍攝的貝加爾湖結冰奇景。（圖片來源：instagram／Kristina Makeeva）

攝影師Kristina Makeeva拍攝的貝加爾湖結冰奇景。（圖片來源：instagram／Kristina Makeeva）

攝影師Kristina Makeeva拍攝的貝加爾湖結冰奇景。（圖片來源：instagram／Kristina Makeeva）

貝加爾湖，有「西伯利亞明珠」的美譽，有多達1700種動、植物在此棲息，其中有2/3屬特有種；在1996年時被聯合國教科文組織登錄為世界遺產。貝加爾湖呈新月狀，周圍為山脈與丘陵環繞，面積31,494平方公里，是亞洲最大的淡水湖，也是世界第七大的湖泊；此外，貝加爾湖最深處達1,642公尺，平均深度758公尺，是世界最深的湖泊，也是平均深度最深的湖泊。

攝影師Kristina Makeeva拍攝到一組貝加爾湖湖面結冰的照片，天然的裂縫宛如白蛇蜿蜒，形成壯闊且震懾人心的奇景。

(中時電子報)