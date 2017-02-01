《時來運轉》財神到 開工大吉、賺很大

台灣運彩祝大家：「開工大吉、賺很大」。(台灣運彩、中時電子報提供)

影片》財神到 祝開工大吉「賺很大」

大年初三開始，各行各業陸續擇吉時開工，台灣運彩實地到投注站現場拍攝「財神到」影片，獻給1500家經銷商以及所有支持台灣運彩的朋友們。春節加碼活動持續到2月16日，要買要快，籃球「特尾樂」最高獎金8000倍，買2000元最高可中1600萬獎金，大家可以來試試手氣，一起慶開工，同時台灣運彩祝大家金雞年「時來運轉」、「運轉福來、彩金滿袋」、「開工大吉、賺很大」。

(中時電子報)