川普的墮胎政策意味著什麼
美國新任總統川普(Donald Trump)甫上任就正式簽署一項禁止墮胎的相關政令，內容是禁止美國聯邦政府資助支持墮胎的全球NGO，同時也禁止獲得聯邦家庭計畫資助的NGO，不能利用這些資金來提供墮胎資訊、介紹或宣傳推廣。這項禁令一推出就掀起全球女權團體的撻伐，引來眾多批評。細究這項禁令的內容到底意味著什麼呢?
川普恢復的這項禁令就是墨西哥城政策（Mexico City Policy or Global Gag Rule），這項禁令是在美國共和黨總統雷根(Ronald Reagan)任內，1984年設立，到1993年被民主黨總統柯林頓(William Jefferson Bill Clinton)取消，2001年共和黨總統小布希(George Walker Bush)上任以後，再次恢復這項禁令，並擴大政策至有關家庭計劃的NGO，2009年民主黨總統歐巴馬(Barack Obama)再次取消，直到今年1月23日，共和黨總統川普上任又恢復禁令。
美聯社報導，國際人口行動協會會長Suzanne Ehlers接受訪問時表示，全球衛生保健的資金約90億美元，而美國家庭計畫提供的資金約5億7500萬，因此若以衛生保健來說，金額是家庭計畫的15倍，這項禁令將會影響中低收入國家的數百萬婦女。
美國參議員Jeanne Shaheen則表示，這項禁令將會影響到某些開發中國家，正在有效運作的衛生組織。
美國早在1973年就正式將墮胎合法化，然而這項禁令恢復後，會使美國走向禁止墮胎嗎? BBC指出，並不會，因為這是一項美國海外的特別行政命令。因此，值得令人擔憂的是，開發中國家的女權組織所能獲得的資金已經受到了限制。
BBC報導指出，川普針對墮胎議題的看法其實轉變過，1999年他是贊成墮胎的，卻在今日反對墮胎，但他說將允許亂倫或強暴受害者例外。
該命令一推出，並在近日受到各界強烈的輿論撻伐以後，他又說只有醫生應該被懲罰，而非女性。他雖然拒絕說他相信墮胎等於謀殺，但卻也同意這種說法。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範