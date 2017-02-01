川普的墮胎政策意味著什麼

1月23日，川普支持者舉著不再殺人的標語在華府國會大廈前，參加反墮胎集會遊行。(圖/美聯社)

1月22日，川普在白宮的一場接待會上。(圖/美聯社)

美國新任總統川普(Donald Trump)甫上任就正式簽署一項禁止墮胎的相關政令，內容是禁止美國聯邦政府資助支持墮胎的全球NGO，同時也禁止獲得聯邦家庭計畫資助的NGO，不能利用這些資金來提供墮胎資訊、介紹或宣傳推廣。這項禁令一推出就掀起全球女權團體的撻伐，引來眾多批評。細究這項禁令的內容到底意味著什麼呢?

川普恢復的這項禁令就是墨西哥城政策（Mexico City Policy or Global Gag Rule），這項禁令是在美國共和黨總統雷根(Ronald Reagan)任內，1984年設立，到1993年被民主黨總統柯林頓(William Jefferson Bill Clinton)取消，2001年共和黨總統小布希(George Walker Bush)上任以後，再次恢復這項禁令，並擴大政策至有關家庭計劃的NGO，2009年民主黨總統歐巴馬(Barack Obama)再次取消，直到今年1月23日，共和黨總統川普上任又恢復禁令。

美聯社報導，國際人口行動協會會長Suzanne Ehlers接受訪問時表示，全球衛生保健的資金約90億美元，而美國家庭計畫提供的資金約5億7500萬，因此若以衛生保健來說，金額是家庭計畫的15倍，這項禁令將會影響中低收入國家的數百萬婦女。

美國參議員Jeanne Shaheen則表示，這項禁令將會影響到某些開發中國家，正在有效運作的衛生組織。

美國早在1973年就正式將墮胎合法化，然而這項禁令恢復後，會使美國走向禁止墮胎嗎? BBC指出，並不會，因為這是一項美國海外的特別行政命令。因此，值得令人擔憂的是，開發中國家的女權組織所能獲得的資金已經受到了限制。

BBC報導指出，川普針對墮胎議題的看法其實轉變過，1999年他是贊成墮胎的，卻在今日反對墮胎，但他說將允許亂倫或強暴受害者例外。

該命令一推出，並在近日受到各界強烈的輿論撻伐以後，他又說只有醫生應該被懲罰，而非女性。他雖然拒絕說他相信墮胎等於謀殺，但卻也同意這種說法。

(中時電子報)