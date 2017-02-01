大陸民眾：台灣人看直排書 眼睛不累嗎？
2008年開啟陸客來台旅遊以來，兩岸民眾直接接觸增多。而根據中央社報導，儘管兩岸語言、文化相近，不過有以下細微之處，兩岸民眾有不同的習慣。
1、陸客攔計程車都坐前座：一般台灣民眾攔了計程車都會做在右後座，除方便上下車，和司機保持距離也比較有隱私，可以打開手機做自己的事情。但中國大陸民眾都喜歡坐在前座，很多人認為這樣視野比較好。
2、買書偏好橫排書：中文字書寫順序傳統為從上到下、從右至左。中國大陸自1950年代起，中文字書寫順序改為由左自右，1955年10月大陸官方更建議印刷品採用橫寫印刷，現在很多大陸人都不習慣看直排書。
因此只要有人開口問「這書有橫排的嗎」，10個有9個是陸客。他們還會很好奇地問，「台灣人都看直排書眼睛不痛嗎？」
3、陸客拍照時喜歡用道具：台灣人拍照喜歡比YA，陸客拍照時花招比較多，會大方模仿電影明星擺出各種撩人、帥氣的姿勢。他們還會善用身邊各種道具，例如隨風揮舞身上的絲巾，或是將高跟鞋拎在手上，營造出瓊瑤式的唯美畫面。
(中時電子報)
關鍵字：陸客
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