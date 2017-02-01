開工有好康！肯德基LAVAZZA咖啡第二杯半價
放完春節連假，重返工作崗位，相信很多人都會有「收假症候群」吧。這種時候，來一杯好咖啡犒賞自己、提振精神，絕對有必要。
速食連鎖店肯德基看準上班族需求，從2月2日起至2月20日，推出限時3週的第二杯半價優惠活動，在這段期間，凡購買45元以上LAVAZZA咖啡即可享有第二杯半價，讓香氣四溢的幸福感伴隨上班族開啟一整年的好元氣！
LAVAZZA在義大利擁有近50%的市場占有率，是許多人品嘗義式咖啡的不二之選。肯德基自2015年引進LAVAZZA咖啡，讓消費者在速食店內也能享用口感香醇滑順的精品級咖啡。
【肯德基LAVAZZA咖啡銷售一覽表】
LAVAZZA 價格
冰義式咖啡 $45/杯
冰義式拿鐵 $65/杯
熱義式咖啡 $45/大 $33/小
熱義式拿鐵 $65/杯
熱義式卡布奇諾 $65/杯
熱義式榛果可可拿鐵 $70/杯
(中時電子報)
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