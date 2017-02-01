被遺忘的川普 小女兒蒂芬妮每月零用錢僅五百

川普與蒂芬妮(中)、伊凡卡(右)。(圖/美聯社)

蒂芬妮於2015年6月出席在克里夫蘭舉行的共和黨全國大會，難得為父親川普站台演講。(圖/美聯社)

蒂芬妮與哥哥艾瑞克出席川普的就職典禮。(圖/美聯社)

川普夫妻與四名成年子女參加電視活動(從左至右分別為：蒂芬妮、小唐納、梅蘭妮雅、川普、伊凡卡及艾瑞克)。(圖/美聯社)

隨著新任美國總統的上任，川普一家又再次被聚焦於鎂光燈之下。從川普競選初期以來，他都毫不吝嗇的讓自己的子女在競選團隊中當任要職，甚至在當選之後不甩裙帶關係疑慮，任用自己的女婿當任白宮高級顧問，這些舉動也讓世人知道這位億萬富翁對自己子女信任有加。然而正當伊凡卡、艾瑞克以及小唐納在選舉中嶄露耀眼的光輝，卻也掩蓋了川普的小女兒蒂芬妮的存在感，儘管在競選活動期間時常看到她的身影，卻不曾吸引大家的目光，甚至不及川普小兒子拜倫的受人矚目，讓蒂芬妮成為「被遺忘的川普」。

川普和3任妻子共育有5名子女，先是和第一任妻子伊凡娜(Ivana)前後生下了小唐納(Donald Jr.)、伊凡卡(Ivanka)以及艾瑞克(Eric)。之後又和第二任妻子美國演員瑪拉•梅普斯(Marla Maples)生下了蒂芬妮(Tiffany)，以及在2006年和現任妻子梅蘭妮亞(Melania)生下了小兒子拜倫(Barron)。

1993年川普和第二妻子梅普斯抱著剛出生的蒂芬妮步出醫院。(圖/美聯社)

蒂芬妮在川普生日時，在社群網站上PO出兒時和父親的合照。(圖/tiffanytrump instagram)

川普在賓州大學畢業典禮上和蒂芬妮的合照。(圖/tiffanytrump instagram)

川普在競選期間對子女展現出無盡的信任和重用，尤其是他的長女伊凡卡，更是被川普視為是美麗、智慧的象徵，她也在競選期間給予川普很多幫助，除了出席許多造勢活動演講，試圖彌補川普在婦女政策上的缺失，對於媒體強烈抨擊川普的言論也全力反駁。當選之後川普組織的政權交接小組名單上也毫不意外的出現伊凡卡及其夫婿卡納許(Jared Kushner)，以及川普的成年兒子小唐納、艾瑞克，但卻獨獨缺了蒂芬妮。

蒂芬妮與她的姊姊和哥哥為小弟拜倫慶生，後排從左至右分別為：小唐納、伊凡卡、艾瑞克及蒂芬妮，前排為拜倫。(圖/tiffanytrump instagram)

蒂芬妮的母親梅普斯在生下蒂芬妮後兩個月才和川普結婚，甚至有傳言川普得知梅普斯懷孕後，曾暗示梅普斯進行墮胎手術，但這傳聞事後被川普否認了。無論如何，川普和蒂芬妮的關係不如其他子女來的親近，最主要的原因是在1999年她的父母離婚後，梅普斯便帶著6歲蒂芬妮移居加州生活，遠離了在紐約的川普及其他的兄弟姊妹。蒂芬妮也曾在2011年時表示，和母親非常親近，從小便是母親獨自將她扶養長大。

蒂芬妮與母親梅普斯的合照。(圖/tiffanytrump instagram)

雖然蒂芬妮沒和其他兄弟姊妹一起成長，她還是和她的姐姐伊凡卡保持著良好的關係，伊凡卡就曾在自己的書中提到，蒂芬妮的成長過程並不如外界所想像，是個有花不完零用錢的富二代，儘管蒂芬妮在西岸生活中，圍繞著許多富二代朋友，但蒂芬妮並沒有像她的朋友一樣擁有大筆的財產，甚至連張信用卡都沒有。一直到蒂芬妮進入賓州大學就讀時，川普才在伊凡卡的勸說之下，給了蒂芬妮一張信用卡，並只給她一個月500美元(約新台幣15800元)的零用錢。

蒂芬妮(左)與同父異母的姐姐伊凡卡(中)保持良好的關係。(圖/美聯社)

由此可見川普對蒂芬妮的生疏以及對待伊凡卡不同的態度，鮮少在公共場合聽到她提起蒂芬妮，更別說是稱讚蒂芬妮了，唯一一次是在川普當選之後，川普一家接受FOX電視台的訪問時，川普提到：「我非常以為的孩子們為榮，因為小唐納、艾瑞克、伊凡卡在選舉中的表現都很棒，還有對選舉來說貢獻比較少的蒂芬妮，也算是表現很好。」對於4位成年的孩子，川普對於蒂芬妮的稱讚似乎是有不同層度的評價，也因為這句對蒂芬妮生澀又怪異的稱讚，當時吸引了許多媒體的注意，也讓外界更加對這對父女之間的關係究竟如何感到好奇。

川普全家出席川普的就職典禮，最右為蒂芬妮。(圖/美聯社)

蒂芬妮與同父異母的兄弟姊妹。(圖/美聯社)

儘管蒂芬妮在選舉中並沒有大放異彩，不過她卻在社群軟體的領域闖出一片天，她憑著分享精采的私人生活以及名流雲集的朋友圈，在Instagram上吸引超過65萬的粉絲關注她，時常出現在照片中的朋友包括小羅勃甘迺迪的女兒奇拉甘迺迪(Kyra Kennedy)、希臘公主奧林匹雅(Princess Olympia of Greece)、希爾頓飯店集團的巴倫希爾頓(Barron Hilton)等，非富即貴的朋友圈讓不少粉絲驚豔，但同時也招來許多人質疑，她只是藉著炫富吸引粉絲。

蒂芬妮經常在instagram上po出精彩的生活照片。(圖/tiffanytrump instagram)

蒂芬妮出席紐約時尚周。(圖/tiffanytrump instagram)

另外，蒂芬妮近期試圖也在時尚界走出屬自己的一片天，她時常出席各地的時尚周，再加上她過去在《vouge》雜誌實習的經驗，讓人不免猜測她未來將持續往時尚界發展的企圖，也看得出剛從大學畢業的她，還在摸索自己的人生道路。無論如何，可以看出蒂芬妮急欲在家族名聲之外建立屬於自己的特色，所以儘管目前她不及其他兄弟姊妹耀眼，隨著川普的上任，以及未來第一家庭將更受矚目，大家也將更加期待這位另類的第一千金未來會有何發展。

(中時電子報)