患罕病截肢右腿 樂觀女帶「骷顱腳」遊玩爆紅
美國一名25歲女子因罹患癌症而必須截肢，剩下左腿的她並不怨天尤人，反而認為這隻腳改變自己，反而創造IG帳戶，帶著自己的「骷顱腳」四處遊玩，並在網路上爆紅。
據每日郵報報導，美國奧克拉荷馬州25歲女子洛亞爾（Kristi Loyall）去年4月被診斷出罹患「上皮狀肉瘤」，醫生並告知需要接受截肢手術去掉右腿才能保住性命。然而這個消息並沒有打擊洛亞爾太久。樂觀的洛亞爾用更輕鬆的態度接受現實，洛亞爾請求醫生替她處理鋸下來的右腿，並開始帶著骷顱腳旅行拍照留念。
洛亞爾創立IG帳戶分享與骷顱腳遊玩的點滴，並鼓勵所有正面臨困難的網友。洛亞爾樂觀的態度也讓這個帳戶瞬間在網路上爆紅。
(中時電子報)
文章來源：'Meet Footzilla!' Cancer survivor who had to have her leg amputated below the knee now takes her detached limb EVERYWHERE - and it even has its own Instagram account
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。