患罕病截肢右腿 樂觀女帶「骷顱腳」遊玩爆紅

美國一名25歲女子因罹患癌症而必須截肢，她帶著自己的「骷顱腳」四處遊玩而爆紅。(取自onefootwander IG)

美國一名25歲女子因罹患癌症而必須截肢，剩下左腿的她並不怨天尤人，反而認為這隻腳改變自己，反而創造IG帳戶，帶著自己的「骷顱腳」四處遊玩，並在網路上爆紅。

據每日郵報報導，美國奧克拉荷馬州25歲女子洛亞爾（Kristi Loyall）去年4月被診斷出罹患「上皮狀肉瘤」，醫生並告知需要接受截肢手術去掉右腿才能保住性命。然而這個消息並沒有打擊洛亞爾太久。樂觀的洛亞爾用更輕鬆的態度接受現實，洛亞爾請求醫生替她處理鋸下來的右腿，並開始帶著骷顱腳旅行拍照留念。

洛亞爾創立IG帳戶分享與骷顱腳遊玩的點滴，並鼓勵所有正面臨困難的網友。洛亞爾樂觀的態度也讓這個帳戶瞬間在網路上爆紅。

(中時電子報)