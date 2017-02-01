花蓮》空軍救護員花蓮登山墜谷 救難隊員尋獲遺體

丁銘傑多次執行救難任務。(翻攝丁銘傑臉書)

丁銘傑十分熱愛登山。(翻攝丁銘傑臉書)

丁銘傑墜谷處。(翻攝畫面)

嘉義空軍海鷗救護隊的35歲救護士丁銘傑，30日獨自一人前往花蓮登山，卻不慎墜谷，報警求助後，花蓮救難小組連夜上山搜救，31日下午3時許，在屏風山區發現丁銘傑，但已經身亡，究竟死亡原因為何？必須等遺體運下山後才能進一步確認，目前丁銘傑遺體運往三叉營地吊掛點，等待2月1號天氣晴朗，再派遣直升機吊掛下山。

蓮消防局第一大隊副大隊長蕭智元說明整個搜救狀況，丁銘傑1月30號打110報案，表示自己獨自登山，在秀林鄉屏風山鐵線吊橋摔落山谷，雙腳受傷疼痛，請求救援。

蕭智元表示，根據他打電話描述的位置，是從標誌點往大禹嶺方向，還沒到達松葉林地，這中間大約有數K路程，救援隊員31日凌晨2點多，就到達標誌點69，開始搜尋，上午到達他手機定位點座標附近持續搜尋，但一直沒找到人，一直到下午，利用『尋找iphone』功能搜尋持續尋找，終於在69-44標誌點中間，也就是屏風山的一條新路線上找到人，但很可惜已經沒有生命跡象。

(中時)