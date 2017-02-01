NBA》酸夠了沒？詹姆斯怒嗆巴克利

騎士隊詹姆斯長年都是酸民攻擊的目標。(美聯社資料照)

TNT球評「惡漢」巴克利近來在節目上嚴詞批評詹姆斯，認為他要求騎士隊高層補強，是一種缺乏競爭力的表現。「別再抱怨了，騎士隊做的夠好了。他們已經給了詹姆斯想要的一切，他們是全聯盟最高薪的球隊。詹姆斯本人是當今最強的球員，他到底還想怎樣，叫老闆把天下的猛將都買到騎士隊嗎？他到底還想不想比賽？」

因為這段話，巴克利在節目上跟球評「俠客」歐尼爾大吵一架，刻意維護詹姆斯的歐尼爾還挖苦巴克利「沒拿過冠軍的人不會懂的。」雖說是為了拉抬收視率，但是這些批評傳到詹姆斯耳裡，仍然讓他非常不爽。「他(巴克利)就是個酸民而已。」詹姆斯告訴ESPN說：「我們憑什麼要在乎巴克利的評論？因為他能上電視嗎？」

「我不會讓他這樣貶低我的成就。」詹姆斯語帶嘲諷地說，他不是NBA的壞蛋，當年的巴克利才是正牌的惡漢。「我不是那個把人扔出窗外的人，我也從未對小孩吐口水，更沒有在賭城欠下一屁股債。記住我的話，這14年來我從沒惹過麻煩，我一直努力做好聯盟的榜樣，這是因為我尊重籃球。」

對於他和韋德、保羅、安森尼的交情遭到批評，詹姆斯也不以為然。「1993年總冠軍戰，巴克利還跟敵隊的喬丹有說有笑，難道以前的球員就不交朋友？」詹姆斯最後放話說：「我的賽程表都是固定的，歡迎他(巴克利)隨時來找我談，不要老是只在明星賽面帶微笑地和我握手。騎士隊有老闆、有總管，還有我。去他的巴克利。」

ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)則認為詹姆斯的反應太過激烈。「單以球場上的戰績，詹姆斯就可以嗆翻巴克利了，他實在不需要把戰場轉移到私人生活上面。我同意他有權為自己辯護，但他現在這樣已經不是就事論事，而是指名的挑釁。詹姆斯不明白巴克利手上握有什麼消息，這種互爆私事的口水戰可能是很危險的。」

(中時電子報)