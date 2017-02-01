央視「春晚」飄洋過海到美國

大陸央視春晚海外行慰問團與當地僑界人士，昨天在舊金山華埠召開記者會。(圖:陳子巖攝)

訪問團團長陳臨春(圖左)在記者會上特別感謝僑領池洪湖(圖右)的大力協助，讓他們能順利到舊金山演出。(圖:陳子巖攝)

今年首度亮相春晚的相聲演員高曉攀和尤憲超。(圖:陳子巖攝)

大陸央視今年重新恢復的「春晚海外行」，今年換了更接近「地氣」的標誌「飄洋過海來看你」，將於2月3日在美國加州舊金山演出。

率領央視「飄洋過海來看你」海外慰問團的陳臨春團長，昨天在舊金山華埠舉行記者會指出，舊金山僑胞最多，加上過去曾有舉辦央視「同一首歌」的經驗，「所以我們選擇舊金山作為央視春晚重新恢復海外演出的第一站」。他預告，今年下半年將會移師到英國倫敦演出。

陳臨春團長指出，今年剛播出的央視「春晚」節目創下了30.38%的直播收視率，約有4億人收看，這是歷年春晚之最，應可媲美美國的「超級盃」美式足球冠軍賽的播出盛況。他強調，「多年下來，除夕夜晚的春晚已成了不可或缺的精神大餐。」

他指出，這次隨團來舊金山演出的演員包括春晚的老將新秀，如著名相聲家姜昆、戴志誠的老段新說《虎口遐想》和新秀高曉攀、尤憲超《姥說》以及劉亮和白鴿的小品《大城小愛》。陳臨春表示，「春晚」已成為不可或缺的民俗，更是海外中國留學生不可或缺的必看節目。

今年首度亮相春晚的相聲演員高曉攀和尤憲超，昨天也出現在記者會上。高曉潘表示，能上春晚是極大的榮譽，也有機會一夜成名，但是要付出的代價也特別大。他透露，「首先你的作品要夠硬」，春晚的9個語言類節目，是從5000多個作品中先篩選出30個作品，然後再進一步精選，最後才有機會登上春晚舞台。

陳臨春也補充說，小品的演出時間只有11分鐘，「如果你一開口到第二句話還沒能讓台下逗笑，那你就沒有機會的。」

儘管受限於海外場地、設計、佈置、燈光等條件之限制，海外版的央視春晚無法像電視版的呈現大製作，但是陳臨春對該團能到舊金山演出仍然非常興奮。「飄洋過海來看你」演出將於當地時間2月3日在舊金山市中心的Warfield劇院舉行。這一活動獲中國駐舊金山總領館協助及美中文化經濟協會協辦。

(中時電子報)