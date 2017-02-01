一機多用的F／A-18大黃蜂戰機

F/A-18 值得稱道的就是驚人的掛彈能力，一次加掛12枚空對空飛彈不成問題。(圖/F-16.NET)

美國海軍正在評估F-35C艦用聯合打擊戰機與F/A-18E超級大黃蜂戰機的適用性，要比較究竟哪一種戰機更適合美國海軍使用。同時，加拿大空軍決定暫緩購買F-35A，改買F/A-18E做為加拿大皇家空軍的新戰機。那麼F/A-18究竟是怎麼樣的戰機，可以嚴重威脅到最先進的F-35的地位呢?

F/A-18戰機的源起是在1970年代中期，當時美國空軍需要一種較低階的纏鬥戰機可以大量部署，以輔助產量較少的F-15戰機，這項競標案稱為「LWF」。當時諾斯洛普公司已經自力研究一種雙引擎、梯形主翼、V型垂尾的P530實驗機長達數年，因此將P530改造成P600，後來稱為YF-17。

雖然YF-17表現不俗，有不錯的機動性與酬載量，但是在最終決選過程中，通用動力公司提出的YF-16性能更為驚人，有更佳的加速性與極速，又使用與F-15同款的F100引擎，美國空軍選定YF-16成為輕型戰機，這就是日後最銷的F-16戰機。有趣的是，落敗的YF-17卻並沒有退出歷史舞台，反而在海軍戰機的競標案中，擊敗了老對手YF-16，為自己贏得了另一個生機，再改頭換面之後，YF-17進一步改變成F-18，定名為大黃蜂式戰機。

F/A-18E超級大黃蜂戰機是美國海軍的主力戰機，也是攻擊機。(圖/波音公司)

原來美國海軍評估戰機的觀點與美國空軍不同，海軍更在乎飛機的安全性與可操控性，因此美國海軍不介意YF-17極速較差(極速僅1.8馬赫)、加速度不突出的缺點，而是喜歡YF-17的雙引擎，那符合海軍需要的安全性，也喜歡它較慢的落地速度，那比較適合在航空母艦起降；也就是說原先的弱點在反而成了優點。

與此同時，美國海軍發現F-18在對地攻擊上的表現也很傑出，有改變成對地攻擊機的潛力，因此也將攻擊機所用的代號「A」(Attack)同時賦予，成為F/A-18，標示著大黃蜂的多功能性。

在F/A-18問世的1980年代，美國海軍艦隊防空任務仍然有F-14雄貓式戰機(Tom Cat) 在支撐，所以F/A-18在早期的服役期間大部分都擔任對地攻擊任務，較少執行空中攔截，也因此被評為「小F大A」，消遣F/A-18更像攻擊機而不像戰鬥機。即使如此，F/A-18的安全性仍然得到相當多的擁護者，除美國海軍以外，加拿大、澳洲、瑞士、西班牙等國都選定F/A-18做為該國的空軍，得到不少海外訂單。

到了1990年後，F/A-18又重啟了一項新計畫，這次改良的幅度極大，將全機身給放大20%，強化引擎推力與新式航電，該計畫就是F/A-18E超級大黃蜂，大多數美國海軍飛行員很快就能適應這種放大版的新戰機，並且喜歡它帶來的新功能。不過對美國海軍高層而言， F/A-18E就不那麼討喜了，原因它會排擠到購買F-35C的預算，因此F/A-18E沒有犯任何過錯的情況，就在2014年被迫停產，也使許多航空迷為它抱屈。

但是F-35C發展一波多折，承包商洛馬公司先前並無製造艦載戰機的經驗，使得狀況頻出，傳出過捕捉鈎太短、鼻輪減振效果差，以及最近傳出的起降過程使飛行員感到疼痛等問題，都困擾F-35C的進度，而且它的量產速度實在太慢了，逼得許多海軍航空隊只能從亞歷桑納飛機墳場裡，找出堪用的F/A-18C加以整修改裝。

所以重新量產F/A-18E的呼聲四起，相對不確定的F-35C，似乎成熟穩健的F/A-18E更為可靠，看來大黃蜂戰機的傳奇故事還不到完結的部分，在未來的天空中，仍然會看到這種沒有獨特表現，卻穩健的令人印象深刻的平凡戰機。

(中時電子報)