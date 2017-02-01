川普震撼美股開盤續跌 歐股收黑
在美國股市今天早盤因市場對美國總統川普政府推出的新移民與貿易政策感到焦慮繼續下跌後，歐洲主要股市回吐今天稍早的漲幅，以下滑作收。
全球股市因美國總統川普下達的爭議性入境禁令而受震撼，交易商昨天指出，這可能只是川普未來製造亂局的初試身手而已。
分析師也指出，川普禁止7個以回教人口為主國家的人民入境美國並暫停收容難民的作法，可能會使減稅等去年大選過後一再推升美股創新高的政策延後實施。
CMC Markets公司分析師休森（Michael Hewson）說，投資人已開始對川普「不損及美國經濟」的能力失去了信心。
法新社報導，倫敦FTSE 100指數下挫0.3%，以7099.15點作收。
法蘭克福DAX 30指數下跌1.3%，收在11535點。
巴黎CAC 40指數下跌0.8%，收4748.90點。1060201
(中央社)
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