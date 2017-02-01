川普穆斯林禁令 恐反成IS招募助力

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伊斯蘭國（IS）支持者嗆聲川普的禁令不僅不能防範美國發生恐攻，反而為IS贏得更多新戰力。(圖片取自美聯社)

美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家暫時入境美國，遭到世界各地群起抗議，伊斯蘭國（IS）支持者更嗆聲，這個禁令不僅不能防範美國發生恐攻，反而為IS贏得更多新戰力，成為最有力的招募工具。

川普27日簽署1項行政命令，禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門這7個國家人民入境美國，為期至少90天。引起美國民眾到機場示威，還有世界各地抗議。

IS尚未對川普禁令做出正式回應，但許多支持者透過網路表達他們對移民禁令的不屑，更說這為恐怖分子提供更的動機。

1名IS支持者透過應用程式Telegram表示：「這個決定毫無用處，攻擊將會從美國內部而來，從生在美國、父母與祖父母都是美國人的人而來。」

另1名自稱摩蘇里（Salem al-Mosuly）的支持者在推特（Twitter）上寫道：「川普禁止穆斯林進入美國，還在葉門、伊拉克及敘利亞殺害他們…這不幸的傢伙不知道他為IS提供了多麼無價的幫助。」

(中時電子報)