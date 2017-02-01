NFL》愈禁愈瘋狂! 超級盃地下賭金45億美元
北美最大的職業運動盛會NFL「第51屆超級盃」即將在周日登場(台灣時間6日)，這場由亞特蘭大獵鷹對壘新英格蘭愛國者的決戰，不僅抓住全美的目光，也吸引了成千上萬的賭客進場。美國博彩協會(AGA)預估，本屆超級盃的總投注金額將高達47億美金(約1473億台幣)！
不過諷刺的是，在47億美金的賭金裡，非法下注的比例達97%(45億美金)之譜，透過內華達州的賭城與合法網站下注的金額只有區區2億美金。美國聯邦政府自1992年開始禁止運動賭博，今年堂堂邁入25周年，但是收效甚微，大量的現金仍不斷流入地下賭場，聯邦的禁令形同廢紙。事實上，運動投注正在迅速成長，這次的總賭金比第50屆超級盃又多出了11%，可說是愈禁愈瘋狂。
美國國內的NFL和NCAA(大學聯賽)都反對投注合法化，特別是NCAA擔心賭博合法會對學生球員造成負面影響，MLB(棒球)、NHL(冰球)對此也未置可否。NBA(籃球)則是大力支持，總裁席爾佛(Adam Silver)表示，將運動投注搬離非法賭場，攤在陽光下由官方管理運作，反而更可以保障比賽的純淨。
隨著新總統川普上台，有人請求聯邦政府重新研議，將這些賭金導入正途。紐約、紐澤西、密西根州、賓州、南卡今年都有人提案開放運動投注，支持人士指出，一個合法透明的系統可以創造地方的稅收以及工作機會，並對賭客提供更多的保障以及更便利的下注管道，也能讓大家對所喜愛的比賽更加投入。
(中時電子報)
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