少牠不行！ 歷屆白宮「第一寵物」超搶鏡

克林頓總統與愛犬巴弟。(圖/THE WHITE HOUSE)

歐巴馬的愛犬波和桑妮。(圖/美聯社)

歐巴馬愛犬走下空軍一號。(圖/美聯社)

非典型總統川普的當選為美國政治上投下了震撼彈,他不儘是第一位政治素人也是美國史上最年長、最富有的總統,然而他還創下了另類的「第一」,那就是他是史上沒有飼養「第一寵物」的總統,第一寵物以往都是白宮攝影是捕捉總統生活的一大亮點,除了搶鏡賣萌以外,第一寵物其實還有實質上的重要性,真的是白宮生活中不可缺少的重要一環。

希拉蕊、克林頓及愛犬巴弟。(圖/美聯社)

美國總統飼養寵物似乎已經是不成文的規矩了,這是從開國總統華盛頓(George Washington)就開始的傳統,他一共在白宮內飼養了7隻獵犬。而在他之後的每一任總統名下都有飼養寵物,種類五花八門,從馬、狗、貓,到雞、蛇、鸚鵡等都有,而最多人飼養的非狗莫屬了!

川普一家還沒有打算飼養第一寵物。(圖/美聯社)

其實白宮第一寵物存在的目的,除了總統本身的喜好之外還有許多功用,首先最顯而易見的就是又萌又好動的動物們,是媒體們喜愛追逐的一大亮點,一來為政治味濃厚的白宮增添輕鬆樂趣,二來幫助百姓透過第一寵物讓一般民眾更加貼近總統生活。再來,第一寵物也是接待外賓的一大利器,有在與外國領袖上談判桌前緩和氣氛的作用,也可以更加貼近同樣喜愛動物的外賓。第三則是政策的指南,第一家庭飼養寵物是一種愛護動物的宣告,像是沒有飼養寵物的川普,就曾被美國人道對待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)批評,「會對所有動物產生威脅」,當然這主要是和川普的環保政策有關,不過沒有飼養寵物的他在這樣的議題上又看似更加地沒有說服力了。

蜜雪兒和愛犬波、桑妮。(圖/美聯社)

儘管白宮第一寵物傳統已久,但第一寵物開始成為鎂光燈的焦點可以說是從羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)開始,他一共養了7隻狗,其中最有名的是一隻名叫法拉(Fala)的蘇格蘭梗犬,因牠而起最著名的事件是有一次法拉意外被留在了阿留申(Aleutian Islands)群島,羅斯福愛犬心切只好派船把法拉接回來。而這件事曾讓羅斯福備受質疑,花了納稅人的錢去接自己的狗,愛狗心切的羅斯福在事後的演講中批評對手:「我習慣了你們對我的指責與批評,但是毀謗我的狗,我有權利代表牠表達憤怒」,讓人看見他把第一寵物當作家人一樣辯護。

羅斯福和愛犬法拉。(圖/Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum)

另外,和寵物感情深切的還有尼克森總統(Richard Nixon)與他的狗契克斯(Checkers),當時尼克森曾經發表過一個著名的「契克斯」演講,表示無論什麼情況下,他至少會保留一樣禮物,也就是狗狗契克斯。僅管契克斯在尼克森入主白宮前便過世,但仍然是尼克森心中的第一寵物。

尼克森和他著名的愛犬契克斯。(圖/Richard Nixon Foundation)

老布希總統(George H. W. Bush)及小布希總統(George W. Bush)也都以愛狗聞名,老布希飼養了一隻英國皇家小獵犬米莉(Millie),是雷根總統的愛犬雷克斯(Rex)的後代。有趣的是,老布希以第一寵物角度所寫的書《米莉的書:獻給芭芭拉•布希》賣得比他自己的自傳還好。另外,米莉在白宮生下了下一代點點(Spot),之後和小布希重返白宮,成為目前唯一一隻在白宮連任兩屆的第一寵物的狗狗。

老布希夫人芭芭拉手抱米莉。(圖/presidential pet museum)

小布希和點點步出專機。(圖/presidential pet museum)

雷根和愛犬雷克斯。(圖/presidential pet museum)

而歐巴馬(Barack Obama)則是選擇在入主白宮後,為了延續白宮養寵物的傳統以及兼顧女兒的喜好,而先後養了兩隻葡萄牙水獵犬,分別名為波(Bo)及桑妮(Sunny),是不折不扣的狗明星,也成功吸引了媒體的目光,搶盡了歐巴馬的風光。

歐巴馬全家照與兩隻第一寵物波(右)和桑妮(左)。(圖/THE WHITE HOUSE)

歐巴馬時期的第一寵物波和桑妮(前)接見教宗方濟各(Pope Francis)。(圖/presidential pet museum)

無論如何,在總統任期中牠們對主人的幫助有多少,對於入主白宮的第一家庭來說,第一寵物們都是陪伴他們度過任期的好夥伴、忠心的好朋友,牠們也都在主人卸任後跟著回歸普通家庭,但不變的是牠們和主人的深厚情感,而這樣的情誼也是長久以來第一寵物們最吸引大家目光的原因。

(中時電子報)