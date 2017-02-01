圓山飯店年味十足 賞今年燈會主燈「鳳凰來儀」模型
台北圓山大飯店是年味十足的旅館，寬闊大廳厚厚的大紅地毯，正中間是即將在雲林縣舉行的2017台灣燈會主題燈模型「鳳凰來儀」，兩側是8位工藝老師製作的藝術燈座，即日起至2月19日止，民眾在店內喝春酒，或是以遊客身分，都可以好好享受過年賞花燈的歡樂氣氛。
「鳳凰來儀」總高度達23公尺，在圓山飯店展示的主燈模型為等比例縮小10分之1，高度近3米，造型設計為鳳凰昂首飛揚，振翅展現翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元。
配合春節節慶，飯店大廳平日下午3點15到5點，假日1點半到5點有琵琶與笛子演奏，平日晚間7點到8點半，假日7點到9點有鋼琴與小提琴的演奏，增添了藝文氣息。
大廳左側的松鶴餐廳自助餐，百餘道佳餚與得過冠軍的鳳梨酥等點心，其中最超值是外酥內嫩的優質肋眼牛排。右側的圓苑餐廳提供東坡肉等知名江浙菜、北方小點與蔣夫人最喜愛的御製紅豆鬆糕。
金龍廳提供港式飲茶、金龍片皮鴨與粵式海鮮等菜色豐富，餐廳擁有最佳視野，透過寬大的玻璃窗，可以觀看松山機場各式飛機起降，是孩童與飛機迷十分喜愛的用餐地點，還可眺望101大樓與美麗華摩天輪。
今年將屆滿65周年的台北圓山飯店，也是接待國際友人與陸客的最佳飯店，用完餐帶客人四處走走，可以在歷史走廊看看圓山飯店接待過的元首與國際級大明星，也可以走到後門入口的金龍水池，觀賞自劍潭台灣神社移來，重新鍍金的百年銅龍，運氣好的話在後門外的梅花與櫻花樹間，可以見到台灣蜂鳥。
(工商)
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