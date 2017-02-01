2選1 白宮將宣布大法官人選

目前聯邦第10巡迴上訴法庭法官高薩奇(Neil Gorsuch)呼聲最高。(圖:美聯社檔案照)

目前擔任聯邦第3巡迴上訴法庭法官的哈蒂曼(Thomas Hardiman)。(照片取自維基百科)

懸缺已久的美國最高法院大法官人選即將出爐。白宮今天將公布總統川普提名的人選，進入決選名單的共有2人，分別是高薩奇(Neil Gorsuch)以及哈蒂曼(Thomas Hardiman)，其中又以高薩奇呼聲最高。

白宮將在美國東岸時間周二晚上8:00(也就是台灣時間周三上午9點)正式宣布美國總統川普所提名的聯邦最高法院大法官人選。有線電視新聞網CNN報導稱，在川普的傳召下，這兩名法官已經抵達華府等候結果，其中又以高薩奇法官的呼聲較高。

CNN引述參與白宮商議過程人士的消息稱，目前的跡象顯示，高薩奇獲川普提名為聯邦最高法院大法官的機會增加，高薩奇本人也被告知「很有可能是你」。不過川普善變的個性也讓人無法捉摸，因此沒到最後宣布之前，都可能有變數。

今年49歲的高薩奇是保守派法官，他從2006年開始至今擔任美國聯邦第10巡迴上訴法庭法官，辦公地點在科羅拉多州丹佛市。在科羅拉多州土生土長的他學歷輝煌，他畢業於哥倫比亞大學、哈佛大學，並取得英國牛津大學的博士學位，曾經擔任2名最高法院大法官的法庭職員，隨後被分配到聯邦司法部工作，也曾在華府一家知名法律事務所任職。除了法律工作，他也喜歡釣魚、打獵和滑雪等戶外活動。

保守派人士希望如果高薩奇雀屏中選，可以繼承已故的斯卡利亞法官理智保守派的作風。由於高薩奇的多項主張與斯卡利亞法官相似，一般認為由他接任其遺缺，是很自然的選擇。

1965年出生的哈蒂曼也是保守派法官，他目前擔任聯邦第3巡迴上訴法庭法官，辦公地點在賓州的匹茲堡。他在1994年登記成為共和黨員，他也是知名的槍枝權利擁護者以及憲法第二條修正案有關擁槍權的堅定辯護人。

這項大法官任命案還須經過聯邦參議院批准才能通過。

(中時電子報)