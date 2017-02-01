NBA》費許遭闖空門 痛失5枚冠軍戒

前尼克隊教練費許遭小偷，丟失5枚冠軍戒。(美聯社資料照)

前尼克隊教練、湖人退休球員費許(Derek Fisher)本周一在洛杉磯的房子遭小偷入侵。根據《TMZ Sports》報導，費許除了價值約30萬美金的珠寶首飾被搜刮一空，象徵他輝煌職業生涯的5枚NBA冠軍戒也全被盜走。

今年42歲的費許闖蕩聯盟18個球季，其中13季在湖人，拿下5枚冠軍戒。他是唯一與布萊恩(Kobe Bryant)共同經歷5次奪冠的成員，布萊恩曾說，費許是他最喜愛的兩名隊友之一(另一人為蓋索Pau Gasol)。警方判斷竊賊是從他家的側門入侵，目前還未逮到任何嫌犯。

(中時電子報)