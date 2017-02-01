台灣成世界最自由國家 超越美國

公布2017年世界各國自由度報告，台灣的總得分超越美國。(圖片取自美聯社)

美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）公布2017年世界各國自由度報告，台灣的總得分超越美國，評分指標之一的「公民自由」較去年進步，，台灣自由程度10年來首次躍升至「最自由」國。

台灣今年再度名列「自由國家」，在滿分100的評比下、自由程度得91分，超越美國的89分。兩大項評比指標為「政治權利」與「公民自由」，都得到「最自由」的評價，其中，公民自由程度較去年進步。

從1到7評比，都得到最自由1的評價，7為最不自由，將公民自由程度從去年的2、提升為1。台灣整體自由程度也從去年的1.5、提升至1的最自由。

台灣的公民自由程度提升，原因是媒體的獨立性及學術自由近年來的表現，包括媒體2016年大選報導。

(中時電子報)