Rain花3.5萬完婚 這些明星婚禮低調不豪奢

近年許多演藝圈星侶戀情修成正果，舉行的世紀婚禮讓很多少女看了嚮往不已，可見他們對完成終身大事，花錢一點也不手軟，但也另外有人捨棄這些大排場，僅簡單地邀來一些親友一起見證，低調又樸實的路線，反倒更獲好評。

Rain和金泰希上月辦3.5萬簡樸婚禮。（圖／取材自《OSEN》韓網）

韓流小天王Rain與金泰希愛情長跑近五年，上月19日真的結婚啦，兩人雖然都是大牌明星，婚禮卻只在教堂低調舉行，並僅邀請親近的親友參加。當天金泰希穿上自己設計的簡約禮服，而Rain就算沒時間訂製西裝，還是婉拒其他西服廠商的贊助，只穿上自己舊有的服裝，整場婚宴只花了130萬韓幣（約3.5萬元台幣），溫馨簡樸的作風成為佳話。

舒淇、馮德倫去年趁拍片空檔完婚，婚紗和西裝還是街邊臨時買的，相當隨興。（圖／本報系資料照片，公關照）

緋聞傳了20年的舒淇、馮德倫去年閃電宣布結婚，兩人還是趁著在布拉格的拍片空檔完婚、拍婚紗，過程相當隨興又保密，舒淇更說不會有任何公開的婚宴與派對，不過，之後受訪時有再透露秘密婚禮上不到20人。而他們的禮服更是隨意，女方的環保白婚紗是兩年前廠商送的，新娘頭紗和另一件粉紅色裙裝以及新郎西裝更是街邊臨時買的，不奢華的隨興風格深受網友喜愛。

林依晨於2014年的平安夜出嫁，婚宴全程低調。（圖／中時資料照）

林依晨2014年和圈外男友林于超結婚，不只婚紗照沒花大錢出國取景，只在台灣墾丁拍攝，訂婚喜餅也是特別向喜憨兒基金會訂購，被大讚人美心也美，她還特別交代老公別買太大顆的鑽戒，而當天婚戒一曝光，果然是高雅又簡約的款式，十分符合她不喜鋪張的個性。

具惠善和安宰賢沒辦婚禮，甚至把辦婚禮的錢捐贈做公益。（圖／翻攝自Naver）

韓國演員具惠善和安宰賢因拍戲擦出愛火，進展超神速，去年3月被爆出交往，不到一個月就閃電宣布婚訊，而兩人都不太追求物質，認為辦婚禮過程繁複，且在精神上或是財務上都很有負擔，便決定不辦婚禮，只宴請雙方父母，甚至將舉行婚禮及新婚旅行費用捐給醫院癌童，夫妻倆的善舉令人感動。

(專題報導)