NBA》巴克利回應詹姆斯：我們有代溝

名人堂球星巴克利不想和詹姆斯開戰。(美聯社資料照)

TNT球評「惡漢」巴克利在ESPN的電話訪談公開回應詹姆斯的嗆聲，他說這是年輕世代的觀點不同，所造成的一點衝突。「年輕球員跟我們那時不同，現在他們只要一聽到批評，不管這個批評是否公允，他們一律斥之為酸民。」

巴克利說：「這是我的工作，我只是有話直說、公正評論，這無關個人。詹姆斯忽略了一件事，就是我始終都承認他是當代最強的球員，我並沒有批評他的球場表現。」巴克利之前的炮火集中在詹姆斯「愛抱怨」上面，「在我那個年代，大家都是努力作戰，沒有人成天抱怨，盼望球隊老闆幫你補強。」

然而這場口水戰被詹姆斯帶到了個人場外的私生活，巴克利說：「上網找資料叫做什麼？喔，是Google，那詹姆斯一定Google過我了。」對於詹姆斯挖出他過去的荒唐事，包括他在酒吧打架把人扔到窗外，以及對小女孩吐口水，巴克利並無意還擊。「我不談個人的事情，我也不會為我自己辯護。年輕時的我充滿憤怒，我確實有把人扔出窗外，但我只後悔那不是3樓的窗戶。」

巴克利試圖劃清界線，將戰場限制在評論上。「沒拿過總冠軍就沒資格評論？那電視上的球評都該滾蛋了。事實上，80%的球評根本連NBA都沒打過。我只是做好我的工作，我領了薪水，該講什麼就講什麼。」顯然巴克利無意開戰，還有幾分講和的意思，屆時在本周的TNT節目，他應該還有更多話要說。

(中時電子報)