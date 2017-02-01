大年初五低溫14度 北部整天冷

我要評比

今天是大年初五，春節連假最後一天。根據中央氣象局天氣預報，受大陸冷氣團影響，北部及東北部今天氣溫整天較低，中部以北及東北部低溫是14、15度。

氣象局說，受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫整天較低，其他地區早晚氣溫也較低，要留意溫度變化，注意做好保暖措施。

氣象局預測中部以北及東北部低溫是14、15度，其他地區16至19度；高溫方面，北部及東北部約18、19度，其他地區為22、23度。

降雨方面，迎風面大台北東側及宜、花、東有地形性降雨；上半天南方中層大氣仍有水氣北移至南台灣上空，南部平地及中部山區雲量較多，局部地區仍有降雨可能，下半天水氣逐漸減少，南部地區雨勢可望趨緩，其他地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲天氣。

由於強烈東北風影響，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

另外，雲嘉南及高屏地區空氣品質指標（AQI）為橘色提醒，即對敏感族群不健康，其他地區為良好至普通等級。1060201

(中央社)