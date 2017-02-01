擰瓶蓋、蓋外套 歐巴這些小舉動 讓人戀愛惹

相信不論男生女生都抵擋不了一些暖心小舉動，若遇到心思細膩的人作出窩心小動作，整顆心一定馬上被融化，而以下就列舉幾位韓國歐巴的貼心，一個看似不經意的主動行為，流露他們紳士又MAN的一面，讓粉絲看了心動不已，大讚他們真的超暖男。

蘇志燮順手搶過申敏兒的礦泉水幫忙轉開，讓粉絲看了直呼MAN爆。（圖／翻攝自Youtube）

蘇志燮自然地拿過申敏兒手中的水幫忙開，不經意的樣子被粉絲讚超MAN。（取材自Youtube）

「帥氣大叔」蘇志燮與女星申敏兒2015年合作的《Oh My Venus》收視雖不如預期，但仍不影響他的魅力，人氣依舊高。而該劇組粉絲專頁之前曾PO出一段2人在記者發佈會的花絮影片，當時記者會進行到一半，申敏兒舉起還未拆封的礦泉水示意要喝，沒想到下一秒，蘇志燮一把搶過她手中的水，貼心地幫她扭開瓶蓋，還把瓶蓋轉鬆再默默遞回給她，在這期間，大叔眼神仍專注在另一邊的發言者身上，這一連串的動作相當自然，可看出大叔私下應該也一樣貼心，讓眾女粉看完都大呼戀愛了。

池昌旭被「隱藏攝影機」測試，認證果然是紳士男。（圖／翻攝自Youtube）

池昌旭貼心地為潤娥拿下線頭和幫開飲料。（取材自Youtube）

池昌旭和「少女時代」潤娥去年主演的《THE K2》引發高話題，男神女神私下的互動也成為大家關注焦點，兩人便一起錄製《現場脫口秀Taxi》分享拍戲過程，其中，節目組安排了一個「隱藏攝影機」橋段，要看看池昌旭究竟夠不夠紳士。潤娥先是在頭髮上黏一段線頭，測試池昌旭會假裝看不見還是幫忙，果然男生一看到就立即替她取下，接著潤娥假裝打不開飲料，而池昌旭一看到就馬上把水瓶拿過去開，相當貼心，認證果然是紳士男沒錯。

BTOB擔心Apink穿短裙走光，主動脫下外套讓她們蓋著腿，相當暖心。（圖／翻攝自MBC）

人氣男團BTOB時常在各大頒獎典禮的紅毯上，作出一系列搞怪無厘頭的姿勢，總會令大家爆笑連連，雖然個性搞笑，但他們也非常體貼，去年底BTOB和Apink一起出席MBC歌謠祭典時，就有網友捕捉到BTOB相當紳士的一面。典禮當天，BTOB的休息位置正好在Apink後方，而當女生回到位子就坐時，炫植、Peniel、鎰勳怕她們穿短裙有走光的危險，便自己主動脫下絲絨外套，再遞給她們好蓋住，十分暖心。另外，有趣的是，老么陸星材見哥哥們都如此紳士，他也脫下外套要給對方，但Apink全部成員腳上已都有外套了，陸星材只好再默默地拿回外套，變成蓋在自己腿上，幽默的反應笑翻在場人，也逗樂許多粉絲。

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