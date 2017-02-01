美參院過關 台裔趙小蘭確定任運輸部長
美國聯邦參議院今天以壓倒性多數，通過趙小蘭運輸部長任命案。這是來自臺灣的趙小蘭第二度出任美國內閣首長。
參院以93對6票通過這項任命案。運輸部監督飛航、汽車、火車和輸油管安全。
趙小蘭將面臨如何管理與日俱增的無人機以及汽車業者計畫提供自動駕駛車的重大決定。
她將在川普政府爭取通過10年斥資1兆美元在基礎建設計畫中扮演重要角色。運輸部目前每年有7500億美元預算，雇用約6萬人，主管飛航管制的聯邦航空總署（FAA）為其所轄部門。
趙小蘭曾在前總統小布希任內擔任勞工部長，做滿8年，為美國內閣中首位亞裔女性、第一位華裔，以及第一位來自臺灣的部長。
她同時也是小布希政府中，唯一做滿8年的內閣首長，是自二次大戰以來任期最長的勞工部長。
趙小蘭也曾在老布希時代擔任運輸部副部長。趙小蘭是美國共和黨籍參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的妻子。1060201
(中央社)
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