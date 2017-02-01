今中部以北低溫16度 北部、東北部有雨 週五回溫至20度

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受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫整天較低，其他地區早晚氣溫也較低，預估中部以北及東北部的低溫是１６、１７度。(本報系資料照)

今天（２月１日，大年初五）受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫整天較低，其他地區早晚氣溫也較低，預估中部以北及東北部的低溫是１６、１７度，其他地區１８、１９度；高溫方面，北部及東北部約１８、１９度，其他地區為２２、２３度，請大家要留意溫度變化，注意做好保暖措施。

根據中央氣象局資料顯示，降雨方面，除了迎風面的大臺北東側及宜、花、東有地形性的降雨之外，由於上半天南方中層大氣仍有水氣北移至南臺灣上空，南部平地及中部山區雲量較多，局部地區仍有降雨的可能，下半天之後因水氣逐漸減少，南部地區的雨勢可望趨緩，至於其他地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲的天氣。

由於東北風影響，臺南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有８至１０級強陣風，沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

氣象局指出，週五、週六（３日、４日）大陸冷氣團減弱，氣溫稍微回升，北臺灣高溫回到２０度以上，但中南部日夜溫差又逐漸擴大至１０度以上。

至於空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)