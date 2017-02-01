企業財報難看川普政策不確定 美股收低

我要評比

由於埃克森美孚公司（ExxonMobil）等企業的財報難看，以及美國總統川普經濟成長政策的不確定性，美股今天仍然承受壓力，道瓊指數收低。

市場對美國總統川普政府推出的新移民與貿易政策感到焦慮。

分析師日前指出，川普禁止7個以回教人口為主國家的人民入境美國並暫停收容難民的作法，可能會使減稅等去年大選過後一再推升美股創新高的政策延後實施。

彭博報導，道瓊指數下挫107.04點或0.54%，以19864.09點作收。道瓊工業指數上週曾站上2萬點大關。

標準普爾指數下跌2.03點或0.09%，收在2278.87點。

科技股那斯達克指數下跌1.07點或0.02%，收5614.79點。1060201

(中央社)