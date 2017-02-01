破例？美國本周讓872名難民入境
美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家暫時入境美國，引來軒然大波，但美國國土安全部長凱利為川普總統簽署的行政令辯護，稱本星期將有872 名難民獲准進入美國。
據美國國土安全部一份內部文件顯示，國務院和國土安全部本周至今豁免及批准827名難民進入美國。由上周五至本周一入境禁令生效後，總共有348名持有美國入境簽證的七個受影響國家的非難民，被扣留、驅逐離境或在出發地被禁止登機。據了解，這段期間有200多人飛抵美國但被拒絕入境。超過735人要在機場接受海關人員問話，其中有394人甚至是持有「綠卡」的美國合法永久居民。。
凱利表示，這些難民經過了嚴格調查，若不許他們入境，會對他們造成不必要的困難。他們已接受前總統歐巴馬政府的程序接受甄別和審核。他們等候約兩年，獲接見數次及接受了嚴格背景審查。
(中時電子報)
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