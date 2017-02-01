iPhone銷售大反彈 蘋果上季營收創新高

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蘋果公司今天公布上季財報，iPhone銷售大幅反彈，使得至去年12月31日截止的上季營收創新高。

法新社報導，儘管上季獲利下滑2.6%至179億美元，財報結果顯示iPhone 7的需求強勁。

蘋果上季營收攀上新高784億美元，前一年同期為759億美元。

蘋果表示，上季銷售7830萬支iPhone，較前一年同期增加5%。iPhone是蘋果的主要營收來源。

這是iPhone銷售歷經3季下滑後首見成長，可緩和投資人對iPhone銷售情況的關切。1060201

(中央社)