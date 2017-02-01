迦納幼兒園教室坍塌 6兒童死

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位於西部非洲的迦納共和國發生幼兒園教室坍塌事故，至少6名兒童死亡，另有多名兒童受傷。

據外電報導指出，事故發生在當地時間1月31日上午，當場造成4名兒童死亡，另有2名兒童送醫後死亡。

事故發生後，當地警方迅速趕赴現場進行救援。目前，救援工作已結束，傷者已被送往當地醫院進行救治。

(中時電子報)