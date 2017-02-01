粉絲送禮追到家門口 HUSH「高抬貴手讓我好好休息」

HUSH直來直往的性格深受粉絲喜愛。(圖/HUSH臉書)

歌手HUSH曾為諸多歌壇天后量身打造歌曲，像是《克卜勒》、《血腥愛情故事》都相當膾炙人口，而他在舉辦個唱時坦然公開性向，也讓粉絲力挺支持，不過過年返鄉過年的他，卻在老家門口拿到匿名粉絲送的鳳梨酥，這讓他在臉書公開呼籲「我不是那種值得追逐的偶像」。

HUSH創作功力深受歌壇天王天后青睞。(圖/本報系資料照)

HUSH表示在屏東老家收到粉絲送的鳳梨酥，雖然不知道對方是誰，但對於此番好意只能心領並表示感謝，他更自稱非「值得追逐的偶像」，因此公開呼籲粉絲不要破費送禮物，也希望所有人高抬貴手讓他在過年期間好好休息，對於粉絲稱他是「女演員」，他非但不生氣還自稱是「表演有時很三八的音樂創作人」，也讓人大讚他的高EQ。

(中時電子報)