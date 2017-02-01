前綠委看川普籲蔡：當心大人吵架 小孩掃拳風
自從總統蔡英文與時任美國準總統川普通話之後，「很多人就很高興，但實在不要高興得太早，應該要看以後的變化，要看世界經濟秩序重新整理後的新發展。」前民進黨立委王幸男語重心長呼籲政府「台灣要小心，大人打架，小孩在一旁，如果不慎被拳風掃到，一下就會翻掉的。」
王幸男在接受中評社專訪時提到，「新上任的美國總統川普，並非一般政治人物，而是來自企業界的生意人，我們不能用政治人物的觀點去看待川普。」王幸男表示，「川普就是會用『生意人』、『美國優先』的角度來處理台灣與中國、美國的關係」，但在國際現勢下，川普處理台美中三邊關係上，勢必先看美中關係，「如果中國願意讓步、美國認為有賺錢，台灣很可能因此被丟棄，所以台灣要很小心。」
不過台灣在新的一年仍舊有突破的機會，王幸男說，美國對外的經貿很可能會走向一對一，逐步與個別主要國家簽訂貿易協定；川普不會用歐盟、TPP等團體形式、區域經濟體的方式，來處理經貿議題。他提出建言強調：「這對台灣是有好處的，台灣有機會和美國談自由貿易協定，不需要受中國限制，台灣若能利用川普這種生意人的特點去突破經貿困境，台灣就賺到了。」
(中時電子報)
文章來源：王幸男語中評：台灣要小心 勿被川普丟棄
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