腳傷致調整不及 大谷翔平不投經典賽

大谷翔平受右腳踝傷勢困擾，將不會以投手身分出戰經典賽。(美聯社資料照)

經典賽開打在即，日本隊如今卻可能再度缺少一名大將，日媒1日報導，「二刀流」大谷翔平經過一段時間調整後，右腳踝傷勢仍舊未癒，日本火腿總教練栗山英樹表示，大谷將不會以投手身分出賽，最壞可能辭退國家隊。

(中時電子報)