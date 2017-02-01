中東王子就是狂 80隻鷹隼搭客機 每隻都買票

網路流傳一張據傳是沙烏地阿拉伯王子帶著80隻獵鷹搭機的照片。(圖/取自網路 Reddit)

這張照片真是令人難以相信，本該自己高飛的80隻獵鷹，居然「坐」在客機的客艙裡－沒有鳥籠，也不是貨艙，更狂的是，號稱每隻價值大約2萬美金的老鷹們，每隻都買了坐票！

一名國外網友在Reddit論壇分享出一張照片，寫道：「我的一名機長朋友傳了這張照片給我，沙烏地阿拉伯的王子幫他的80隻獵鷹通通買了機票。」不過從網友上傳的影音來看，老鷹們搭飛機看似有點緊張，雖然已經罩上保護套，但隻隻搖頭晃腦甚至振翅，搞不好也有點暈機。

這已經不是中東富豪們首次創舉，2014年間，微博上也曾流傳一張照片，有網友表示在卡薩布蘭加飛往阿布達比的航班上，也見到阿拉伯男子為他的12隻老鷹買了票，讓牠們坐經濟艙，自己卻坐在頭等艙。網友寫道：「4個小時航程下來，老鷹們搖搖晃晃，乘客們也驚呆了！」

中東籍的Etihad航空公司，在官網上就提到獵鷹登機的規定。(圖/取自Etihad Airways官網)

對中東國家富豪來說，擁有獵鷹是智慧和財富的象徵，獵鷹在阿聯酋還是國鳥的地位，每個獵鷹都擁有專屬的護照。阿聯酋航空和卡達航空，也都提供這類讓獵鷹坐客艙的服務。其中，卡達航空的「獵鷹票」價錢，隨著航程遠近，由最低的135美元至最高630美元不等。

(中時電子報)