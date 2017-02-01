吸金詐騙坑百億 美模凌伊娃疑捲入

捲入吸金爭議，模特兒凌伊娃疑為天金集團的會員。(圖取自/凌伊娃FB)

桃園檢調偵辦新加坡「天金集團」跨海來台吸金詐騙案，天金集團董事長謝思諒等4名新加坡人，以及台灣區總裁林松茂等20多人遭起訴。據《壹周刊》追查發現號稱「人生金牌教練」的作家管家賢涉入其中，模特兒凌伊娃疑為天金集團的會員。

號稱「人生金牌教練」管家賢本名為管彩富，曾擔任天金集團的講師，偵訊後以二十萬交保候傳。《壹周刊》調查指出，天金集團遭檢調破獲後，管家賢立刻將臉書上有關黃金事業的資訊全數刪除，隨後再以本名管彩富成立另一個臉書「半島巧克力俱樂部」粉絲團，並自稱為創辦人。

管彩富的臉書照片中有模特兒凌伊娃出現，凌伊娃曾當任周杰倫mv女主角，身高168公分，雙眼圓大發電，加甜美笑容讓她受到演藝圈矚目，她在2014、2015年間密集地跟「天金集團」旗下的講師碰面，並在自己的臉書大談「黃金事業」，po講師授課照片：「台中黃金事業說明會~超厲害的團隊，讚讚讚，我的幸福就靠你們啦！」但凌伊娃並不在起訴名單之中。

法務部彙整各地檢署偵辦吸金集團情節，發現這兩年來吸金集團盛行，僅北部地區被偵破的五大吸金集團，詐騙金額高達三百億元。這些集團中主要犯罪份子還遊走在各吸金集團裡，彼此交換最新吸金招術，連上線下線成員也互相吸收，若a集團快遭瓦解，便會帶至另一盤繼續吸金騙人。

(中時電子報)