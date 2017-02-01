蔡詩萍PO文「我是安太座教義派」 網讚：天下男人必讀！
蔡詩萍和林書煒結婚即將邁入15周年，兩人雖已是老夫老妻，但仍會為彼此增添生活情趣，昨天他在臉書自稱是「安太座基本教義派」，在說明來龍去脈後不僅被網友讚爆，更直呼是「全天下男人」必讀文章。
蔡詩萍在小年夜接過老婆給的平安籤，才知老婆早就幫自己和女兒安太歲，讓這他備感窩心更直呼「安太座是必要的」，並列舉五大點說明其重大含意，他表示自己老來得妻，要讓老婆覺得把人生投資在老傢伙身上是值得，就算沒有功勞也有苦勞；飄蕩四十餘年才遇到互許終生的人，不安她太座要安誰；為了不讓妻女合謀對付他這恍神老爸，當然要安太座一起對付女兒；看見老婆盡心盡力照顧失智丈母娘，更慶幸年老後有她伴隨身邊，不安她哪來好日子過；兩人現在已是生命共同體，安太座就是安自己的命運。
如今能有一個安定的家，蔡詩萍把功勞全歸功於太座，甚至認為「太座肯笑，天下就太平」，更表明若有不願做的外來請託，只要說一句「我結了婚，家有太座的」，就不用硬著頭皮去做，這讓蔡詩萍大讚家有太座坐鎮的好處，直呼「我不安太座，難道還等太座來安我嗎」。
(中時電子報)
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