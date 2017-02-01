歐洲理事會主席：美中俄威脅歐盟存在
歐洲理事會主席圖斯克今天將美國以及俄羅斯、中國大陸與激進穆斯林同列為歐盟存在的外部威脅，但歐盟內部同時也面臨反歐盟、民粹主義與排外主義的嚴峻挑戰。
除了即將啟動脫歐程序的英國之外的歐盟27國元首預計在2月2日於輪值主席國馬爾他舉行高峰會，圖斯克（Donald Tusk）按照慣例，在峰會前發出公開邀請函。
他在信函中表示，歐盟正面臨自羅馬條約（Treatyof Rome）簽署以來不曾發生，至少不是如此規模的巨大挑戰，從內至外都為歐盟生存帶來威脅。1957年簽署、為日後歐盟建立奠下基礎的羅馬條約即將在3月屆滿60年。
圖斯克表示，中國大陸在海權上的爭奪、俄羅斯對烏克蘭與周邊鄰國的侵略政策、中東與非洲的戰亂與恐怖活動，都是來自歐盟外部的威脅。而美國新行政團隊也讓歐盟的未來變得更無法預測。
他指出，這是歐盟成立以來，首度面臨如此公開的反歐盟聲浪，特別是來自華府的改變，將歐盟置於艱難的位置，美國行政部門似乎對過去70年來的美國外交政策有所質疑。
在歐盟境內，圖斯克表示，反歐盟、民族主義與仇外情緒高漲，政策一體化的信念大幅下降，民粹主義的提出與對自由民主基本價值的懷疑也越來越可見。
圖斯克呼籲，在充滿緊張與對抗的世界裡，需要的是歐洲的勇氣、決心與政治團結，歐盟必須採取堅定的步伐，改變集體意念，將歐洲一體化的願望提升到下個層次。1060201
(中央社)
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